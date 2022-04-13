В Обнинске затопило еще 55 дачных участков

В Обнинске продолжает повышаться уровень воды в Протве. Из-за этого за минувшие сутки затопило еще 55 дачных участков, рассказали в среду, 13 апреля, в ГУ МЧС по Калужской области.

Ранее спасатели сообщали о 34 дворах, которые оказались под водой.

За сутки в СНТ «Электромонтажник» подтопило 25 участков, в СНТ «Нептун» - 21 участок, в СНТ «Орбита» - 9 участков.

- Проезд транспорта не затруднен. Эвакуация не требуется, - подчеркнули в МЧС.

Также 13 апреля стало известно, что вода отрезала от посетителей парк Никола-Ленивец в Дзержинском районе.

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