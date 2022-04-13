В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд

Во вторник, 12 апреля, в деревне Мокрое Юхновского района местные жители обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны удалось обезвредить, никто не пострадал.

Спасатели напоминают калужанам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно сразу же звонить по номерам 102, 02 или 112.

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