В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд
Во вторник, 12 апреля, в деревне Мокрое Юхновского района местные жители обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Боеприпас времен Великой Отечественной войны удалось обезвредить, никто не пострадал.
Спасатели напоминают калужанам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно сразу же звонить по номерам 102, 02 или 112.
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