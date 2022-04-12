В Обнинске затопило 34 дачных участка

Во вторник, 12 апреля, из-за подъема уровня воды в Протве в Обнинске затопило некоторые дачные участки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В СНТ «Нептун» под водой оказались 14 участков, в СНТ «Электромонтажник» - 12, в СНТ «Орбита» - восемь. Всего на данный момент проблемы возникли у владельцев 34 участков.

Как подчеркивают в МЧС, социально-значимых объектов на подтопленной территории нет. Эвакуация не требуется.

Ранее, напомним, разлившиеся реки затопили дороги и мосты в Калуге, Малоярославецком и Дзержинском районах. За ситуацией с паводком можно следить в нашем разделе.

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