В Полотняном Заводе подтопило 24 участка

Во вторник, 12 апреля, из-за подъема уровня воды в реке в поселке Полотняный Завод Дзержинского района затопило придомовые участки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На данный момент вода добралась до 24 дворов. Объезд организован по улице Калужской.

Ранее, напомним, разлившиеся реки затопили дороги и мосты в Калуге, Малоярославецком районе и деревне Староскаковское. За ситуацией с паводком можно следить в нашем разделе.

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