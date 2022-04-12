В Калужской области 60-летняя женщина пострадала в вылетевшем в кювет «Киа»

Как мы уже рассказывали, утром 11 апреля в Мещовском районе вылетел в кювет автомобиль «Киа Церато». Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Киа» двигался по дороге между Мещовском и трассой М3 «Украина», не справился с управлением, допустил занос, и машина слетела с дороги.

В больницу с различными травмами доставили 60-летнюю пассажирку легковушки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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