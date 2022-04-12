В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

Управление ГИБДД по Калужской области 12 апреля сообщило о поиске очевидцев двух ДТП, произошедших в Калуге.

22 февраля у дома №184 на улице Тарутинской около 14:20 некий водитель сбил пешехода и скрылся.

28 марта около 16:40 водитель автомобиля «Хендай» сбил человека на перекрестке улиц Московской и Бутома и скрылся.

Очевидцев этих происшествий просят обращаться в полицию по адресу: ул. Телевизионная, 3а, каб.16.

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