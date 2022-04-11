В Калужской области вылетел в кювет автомобиль «Киа»

Около 8:15 утра в понедельник, 11 апреля, в Мещовском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель «Киа Церато» не справился с управлением и вылетел в кювет в районе деревни Дерягино.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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