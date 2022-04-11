В Малоярославецком районе затопило дорогу в поселок Игнатьевское

Около 12:00 в понедельник, 11 апреля, в поселке Игнатьевское Малоярославецкого района вышедшая из берегов река Лужа затопила дорогу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Объезд организован через деревню Климовское Боровского района.

По информации МЧС, эвакуация из Игнатьевского не понадобится. В поселке есть колодцы с питьевой водой.

Ранее в Калуге из-за подъема уровня воды в Яченке и Терепце затопило три моста.

Власти Калужской области заявили о самом сильном разливе рек за 50 лет.

UPD. Также в Малоярославецком районе затопило дорогу в деревню Афанасово. Объездной путь: Афанасово – Боровск – Гордеево – Писково – Городня – Малоярославец.

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