В Калужской области 31-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Саабом»

Около 20:00 в воскресенье, 10 апреля, ДТП произошло на пересечении 1-го Ленинского переулка и улицы Гостиной в поселке Думиничи. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель мопеда «Рейсер» обгонял легковой автомобиль «Сааб», который в этот момент начал поворачивал налево.

В результате столкновения различные травмы получил водитель мопеда. Он госпитализирован.

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