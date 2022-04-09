В Калужской области размыло и подтопило мосты и дороги

В Малоярославецком районе Калужской области из-за осадков произошло размытие и подтопление временных мостов. Происшествие произошло в субботу, 9 апреля.

Как уточняют в администрации района, из-за паводка одну временную дорогу подтопило в Михеево, в Юбилейном - размыло.

Старые мосты демонтированы в прошлом году и уже построены новые.

- В связи с обильным паводком произошел разлив реки Песочня в Малоярославецкое районе. К сожалению, пострадал временный объезд, организованный на время ремонта моста. Пути объезда есть. Предпринимаются меры по открытию сегодня к 16.00 движения по мосту, - уточнили в министерстве дорожного хозяйства.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.