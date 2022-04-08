В Калужской области 35-летний мужчина погиб при взрыве в сарае
В поселке Думиничи на территории Калужской области 7 апреля погиб 35-летний мужчина. В пятницу об этом сообщило агентство «Интерфакс».
По информации издания, произошел взрыв в сарае. Находившемуся внутри мужчине оторвало руку и ногу, он скончался по дороге в больницу.
Причины происшествия устанавливаются.
В калужском региональном управлении Следственного комитета нам сообщили, что по факту взырва проводится проверка.
- По предварительным данным, это снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщили следователи.
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