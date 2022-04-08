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В Калужской области 35-летний мужчина погиб при взрыве в сарае

Дмитрий Ивьев , Фото из архива МЧС.
Опубликовано: 08.04.2022 16:14 1 471
В Калужской области 35-летний мужчина погиб при взрыве в сарае

В поселке Думиничи на территории Калужской области 7 апреля погиб 35-летний мужчина. В пятницу об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По информации издания, произошел взрыв в сарае. Находившемуся внутри мужчине оторвало руку и ногу, он скончался по дороге в больницу.

Причины происшествия устанавливаются.

В калужском региональном управлении Следственного комитета нам сообщили, что по факту взырва проводится проверка.

- По предварительным данным, это снаряд времен Великой Отечественной войны, - сообщили следователи.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива МЧС.
Опубликовано: 08.04.2022 16:14 1 471
Тэги: происшествие
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