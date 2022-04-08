В Калужской области водитель «Жигулей» сбил 13-летнего мальчика

Около 14:55 в четверг, 7 апреля, на улице Гагарина в Малоярославце сбили пешехода. Подробности утром в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону улицы 17 Стрелковой Дивизии и сбил 13-летнего мальчика. Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

Пострадавшего школьника доставили в областную больницу в Калуге.

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