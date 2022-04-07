В Обнинске водитель «Киа» пострадал, врезавшись в столб

Как мы уже рассказывали, утром 6 апреля в Обнинске водитель «Киа» врезался в столб. В четверг управление ГИБДД по Калужской области сообщило, что в этой аварии пострадал 47-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель за рулем «Киа Рио» двигался по улице Кутузова, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

Пострадал сам предполагаемый виновник аварии.

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