В Калужской области 34-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме

В ночь на четверг, 7 апреля, пожар произошел в деревне Крутая Барятинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Полевой около 02:00 загорелся частный жилой дом.

Пострадал 34-летний мужчина. Он с ожогами доставлен в больницу.

Причиной пожара называется неосторожное обращение с печкой.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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