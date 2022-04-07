В Калужской области 54-летний мужчина пострадал в столкновении «Газели» и «Тойоты»
Около 17:20 в среду, 6 апреля, на участке трассы М3 «Украина» между мостом через Угру и деревней Куровское Дзержинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Там столкнулись «Тойота» и грузовая «Газель». В результате столкновения «Газель» перевернулась и загорелась.
По предварительным данным, в аварии пострадал 54-летний водитель грузовика. Он госпитализирован с различными травмами.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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