В Калуге движение на улицах Ленина и Баррикад затруднено из-за ДТП

Около14:00 во вторник, 5 апреля, на улице Ленина в Калуге произошло ДТП.

По сообщению очевидцев, рядом с Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад столкнулись два автомобиля «Лада».

Из-за ДТП движение со стороны улицы Кирова и Грабцевского шоссе затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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