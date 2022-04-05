В Калуге движение на улицах Ленина и Баррикад затруднено из-за ДТП
Около14:00 во вторник, 5 апреля, на улице Ленина в Калуге произошло ДТП.
По сообщению очевидцев, рядом с Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад столкнулись два автомобиля «Лада».
Из-за ДТП движение со стороны улицы Кирова и Грабцевского шоссе затруднено.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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