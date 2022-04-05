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В Калуге тело новорожденного ребенка нашли среди мусора

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.04.2022 14:06 4 2284
В Калуге тело новорожденного ребенка нашли среди мусора

В Калуге сотрудники завода по сортировке мусора обнаружили на ленте среди отходов тело новорожденного ребенка. Это произошло в конце марта, сообщили во вторник, 5 апреля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По факту убийства мальчика возбуждено уголовное дело. Проводятся экспертизы.

Сотрудники Следственного комитета обратились к калужанам с просьбой о помощи. Всех, кто знает о женщинах, которые были в марте беременными, но теперь не имеют ребенка, просят обратиться через интернет-приемную на сайте СК либо через сообщества «СУ СК России по Калужской области» в Телеграм и во ВКонтакте. Также следователям можно позвонить по телефону 8-920-895-48-02.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.04.2022 14:06 4 2284
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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