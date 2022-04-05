Следственный комитет начал проверку после смерти 86-летнего мужчины при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, в ночь на 5 апреля в Калужской области при пожаре в жилом доме погиб 86-летний мужчина. Проверку по данному трагическому случаю начало региональное управление Следственного комитета.

По предварительным данным, причиной пожара в деревне Михайловское Перемышльского района могла быть неисправность оборудования для печного отопления.

Огонь практически полностью уничтожил частный деревянный дом.

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