В Калужской области ночью произошло массовое ДТП

Около 23:55 в понедельник, 4 апреля, массовое ДТП произошло на 255 километре трассы М3 «Украина» в Сухиничском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Веребьево столкнулись автомобили «Ниссан», «Рено» и «Тойота».

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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