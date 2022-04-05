В Калуге водитель «Форда» сбил 36-летнюю женщину на улице Ленина

Около 7:50 утра во вторник, 5 апреля, на улице Ленина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Форд Фокус» сбил 36-летнюю женщину. Авария произошла на участке улицы Ленина между улицами Пролетарской и Чижевского. «Форд» ехал в сторону улицы Кирова.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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