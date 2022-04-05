В Калужской области при пожаре в жилом доме погиб 86-летний мужчина
В ночь на вторник, 5 апреля, в Калужской области при пожаре в жилом доме погиб человек.
Частный одноэтажный дом загорелся около 3 часов ночи в деревне Михайловское Перемышльского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Огонь полностью уничтожил строение. На месте пожара нашли тело 86-летнего мужчины.
Причины происшествия сейчас устанавливают эксперты.
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