В Калужской области при пожаре в жилом доме погиб 86-летний мужчина

В ночь на вторник, 5 апреля, в Калужской области при пожаре в жилом доме погиб человек.

Частный одноэтажный дом загорелся около 3 часов ночи в деревне Михайловское Перемышльского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь полностью уничтожил строение. На месте пожара нашли тело 86-летнего мужчины.

Причины происшествия сейчас устанавливают эксперты.

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