В Калужской области водитель мопеда пострадал в столкновении с «Фордом»

Около 13:25 в понедельник, 4 апреля, в Людиново произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Московской столкнулись легковой автомобиль «Форд» и мопед «Альфа».

МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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