В Калужской области водитель мопеда пострадал в столкновении с «Фордом»
Около 13:25 в понедельник, 4 апреля, в Людиново произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на улице Московской столкнулись легковой автомобиль «Форд» и мопед «Альфа».
МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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