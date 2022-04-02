В Калужской области из-за снегопада на трассе М3 «Украина» образовался затор

УГИББ региона сообщает о заторе на трассе М3 «Украина» на 87 километре. Это связано со снежным накатом на дорогах из-за большого количества выпавшего в субботу, 2 апреля, мокрого снега.

В направлении Калуги движение затруднено с 16:20 из-за вставшего на трассе «Мерседеса» с полуприцепом.

– Организован отвод транспорта с 87 километра автодороги М3 через технопарк «Ворсино» с выездом на 90 километр автодороги М3, – отмечает Госавтоинспекция.

В данный момент инспекторы ДПС регулируют поток машин и эвакуируют «Мерседес».

– Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 17:30 на федеральных автодорогах Калужской области произошло 13 ДТП с материальным ущербом, из них 7 – на автодороге М3, – дополняет региональное ГИБДД. – Напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и выборе безопасной дистанции до впередиидущего транспортного средства, а пешеходам об обязательном ношении световозвращающих элементов в темное время суток.

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