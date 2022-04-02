Главная Новости Происшествия
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

В Калужской области из-за снегопада на трассе М3 «Украина» образовался затор

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2022 18:37 0 581
В Калужской области из-за снегопада на трассе М3 «Украина» образовался затор

УГИББ региона сообщает о заторе на трассе М3 «Украина» на 87 километре. Это связано со снежным накатом на дорогах из-за большого количества выпавшего в субботу, 2 апреля, мокрого снега.

В направлении Калуги движение затруднено с 16:20 из-за вставшего на трассе «Мерседеса» с полуприцепом.

– Организован отвод транспорта с 87 километра автодороги М3 через технопарк «Ворсино» с выездом на 90 километр автодороги М3, –  отмечает Госавтоинспекция.

В данный момент инспекторы ДПС регулируют поток машин и эвакуируют «Мерседес».

– Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 17:30 на федеральных автодорогах Калужской области произошло 13 ДТП с материальным ущербом, из них 7 – на автодороге М3, – дополняет региональное ГИБДД. –  Напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и выборе безопасной дистанции до впередиидущего транспортного средства, а пешеходам об обязательном ношении световозвращающих элементов в темное время суток.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.04.2022 18:37 0 581
Тэги: авто снег погода дпс движение затор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Время покупать новостройки
Что сразу делать при смерти близкого за границей?
Инновационные методы лечения алкоголизма

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru