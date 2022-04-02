В Калужской области «Пежо» вылетел в кювет

ГУ МЧС по Калужской области сообщает о ДТП под Тарусой, произошедшем днем в субботу, 2 апреля.

В деревне Митино примерно в 13:20 «Пежо» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке.

Подробности ДТП расследуются.

Тем временем

В Калужской области в ДТП с микроавтобусом пострадали несколько человек.

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