В Калужской области «Пежо» вылетел в кювет
ГУ МЧС по Калужской области сообщает о ДТП под Тарусой, произошедшем днем в субботу, 2 апреля.
В деревне Митино примерно в 13:20 «Пежо» вылетел в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке.
Подробности ДТП расследуются.
Тем временем
В Калужской области в ДТП с микроавтобусом пострадали несколько человек.
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