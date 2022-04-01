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В Калужской области водителю автобуса грозит пять лет колонии за смертельное ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2022 15:48 0 546
В Калужской области водителю автобуса грозит пять лет колонии за смертельное ДТП

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП в Перемышльском районе. Как мы уже рассказывали, в июле прошлого года на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль «Ниссан».

Как установило следствие, 55-летний водитель рейсового автобуса следовал по маршруту Калуга-Перемышль-Борищево, поворачивал налево и не пропустил встречный «Ниссан».

В результате аварии погиб водитель легковушки. Его пассажир получил тяжелые травмы. Также пострадали три пассажира автобуса.

Предполагаемому виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.04.2022 15:48 0 546
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс прокуратура
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