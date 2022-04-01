В Калуге движение на улице Гагарина затруднено из-за ДТП с рейсовым автобусом

Днем в пятницу, 1 апреля, в Калуге образовалась пробка на улице Гагарина со стороны Правого берега.

Причиной этому стало ДТП с участием рейсового автобуса №33. Он столкнулся с легковым автомобилем рядом с остановкой.

Для движения в сторону сквера Мира свободной осталась только одна полоса, которую периодически занимает общественный транспорт для посадки и высадки пассажиров.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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