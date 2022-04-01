В Калуге из-за сообщений о бомбе эвакуировали учеников и сотрудников школы №5

Около 11:00 в пятницу, 1 апреля, в Калуге началась эвакуация учеников и сотрудников школы №5 на улице Дзержинского.

Как сообщил наш источник в оперативных службах. Поступило сообщение о заложенном в школе взрывном устройстве.

Учеников начали распускать по домам.

Сейчас продолжается проверка здания. К школе прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

Движение на улице Дзержинского затруднено из-за транспорта оперативников.

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