В Калуге найдена погибшей пропавшая 84-летняя женщина

В Калуге завершились поиски 84-летней женщины, которая пропала 29 марта.

- Найдена, погибла, - сообщили в четверг, 31 марта, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». - Наши соболезнования родным и близким.

В УМВД по Калужской области уточнили, что именно произошло.

- Как было установлено, женщина поехала в другой город к родственникам. По пути ей стало плохо. Она скончалась, - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что она нуждалась в медицинской помощи.

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