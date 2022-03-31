В Калуге найдена погибшей пропавшая 84-летняя женщина
В Калуге завершились поиски 84-летней женщины, которая пропала 29 марта.
- Найдена, погибла, - сообщили в четверг, 31 марта, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». - Наши соболезнования родным и близким.
В УМВД по Калужской области уточнили, что именно произошло.
- Как было установлено, женщина поехала в другой город к родственникам. По пути ей стало плохо. Она скончалась, - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что она нуждалась в медицинской помощи.
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