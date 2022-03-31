В Калужской области 47-летний мужчина погиб при пожаре в гараже

В среду, 30 марта, в Мосальске при пожаре погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Трагический случай произошел в гараже, который принадлежал погибшему.

- По предварительным данным, погибший скончался от отравления окисью углерода, - пояснили в Следственном комитете. - По одной из версий причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

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