В Калуге с 29 марта ищут пропавшую 84-летнюю женщину
В Калуге во вторник, 29 марта, пропала 84-летняя Анастасия Сергеевна ЗАХАРОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
- Рост: 155 см.
- Глаза: синие
- Телосложение: нормальное
- Волосы: седые, короткая стрижка
- Была одета: коричневая куртка, черные брюки, черные ботинки, черная, вязаная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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