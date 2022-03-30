В Калуге с 29 марта ищут пропавшую 84-летнюю женщину

В Калуге во вторник, 29 марта, пропала 84-летняя Анастасия Сергеевна ЗАХАРОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 155 см.

Глаза: синие

Телосложение: нормальное

Волосы: седые, короткая стрижка

Была одета: коричневая куртка, черные брюки, черные ботинки, черная, вязаная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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