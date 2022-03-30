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В Калуге министерский автомобиль подожгли на улице 65 лет Победы

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.03.2022 09:33 11 2038
В Калуге министерский автомобиль подожгли на улице 65 лет Победы

Около 23:50 во вторник, 29 марта, на улице 65 лет Победы в Калуге загорелся припаркованный автомобиль «Лада Веста». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили машину. У «Лады» поврежден салон, фара и лакокрасочное покрытие. Из людей никто не пострадал.

По предварительны данным МЧС, причиной пожара стал поджог. Машина принадлежит одному из министерств Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото поврежденного салона.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 30.03.2022 09:33 11 2038
Тэги: происшествие пожар мчс
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