В Калужской области 46-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Мицубиси»

Около 17:20 во вторник, 29 марта, в черте села Жерелево Куйбышевского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Мицубиси Лансер» не справился с управлением на дороге между трассой А130 и Бетлицей. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил сам автомобилист. Он госпитализирован.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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