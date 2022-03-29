В Калужской области несколько человек пострадало в перевернувшейся «Тойоте»

Около 8:50 утра во вторник, 29 марта, в Тарусском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, у деревни Кузьмищево водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. Там легковушка перевернулась.

По данным МЧС, пострадали несколько человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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