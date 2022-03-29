В Калужской области обнаружили противотанковую мину

В понедельник, 28 марта, в Юхновском районе обнаружили противотанковую мину Т-35. Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в лесу у деревни Пречистое, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели обезвредили мину.

МЧС напомнило калужанам, что в случае обнаружения потенциально опасных предметов нужно немедленно сообщить в оперативные службы по телефонам 02, 102 или 112.

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