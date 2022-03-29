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В Калуге женщина выжила, упав с Каменного моста

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.03.2022 09:24 7 3712
В Калуге женщина выжила, упав с Каменного моста

Вечером в понедельник, 28 марта, в Калуге с Каменного моста упала женщина. Калужанка получила травмы, но выжила, сообщили нам в управлении МВД по Калужской области.

- 28 марта в 17:57 от очевидцев поступило сообщение в полицию о падении женщины с Каменного моста в Калуге, - рассказали в полиции. - Доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Вероятно, смягчил удар снег, выпавший в этот день в Калуге.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 29.03.2022 09:24 7 3712
Тэги: происшествие полиция
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