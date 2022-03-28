В Калуге 62-летняя женщина пострадала в столкновении «Фольксвагена» и «Лады» на улице Московской

В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило о причинах ДТП на улице Московской в Калуге у дома №344. Авария произошла около 12:00 26 марта.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Лады» двигался по Московской со стороны улицы Дорожной в сторону улицы Небесной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер».

Различные травмы получила 62-летняя пассажирка «Фольксвагена». Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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