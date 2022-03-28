В Калуге водитель «Дэу» сбил 47-летнего мужчину на улице Тульской

В ночь на 27 марта в Калуге на улице Тульской сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в понедельник, 28 марта, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Дэу Нексия» ехал по Тульской со стороны улицы Луначарского и у дома №34 сбил 47-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Пострадавший человек госпитализирован в травматологию областной больницы в Анненках.

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