В Калужской области в столкновении «Лады» и «Грейт Вола» погиб мужчина и две молодые женщины

Как мы уже рассказывали, вечером 26 марта в поселке Воротынск Бабынинского района произошло лобовое ДТП с тремя погибшими. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Лады» двигался по дороге между Воротынском и Бабынино, выехал на встречную полосу в том месте, где это было разрешено правилами, и врезался в «Грейт Вол».

В аварии погибли водитель «Лады», а также две его пассажирки. Женщинам было 24 и 26 лет.

В реанимацию областной больницы в Калуге госпитализированы 54-летний водитель «Грейт Вола», а также три его пассажирки – 60, 59 и 47 лет.

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