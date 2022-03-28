В Калужской области 58-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме
Около 20:30 в воскресенье, 27 марта, в Жиздринском районе при пожаре в жилом доме погибла женщина. Частный дом сгорел в селе Верхнее Ашково, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
На месте происшествия нашли тело 58-летней женщины.
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны погибшей.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места происшествия.
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