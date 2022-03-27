В Калужской области три человека погибли и четверо пострадали в столкновении ВАЗа и «Грейт Волла»

Около 18:40 в субботу, 26 марта, на трассе М3 «Перемышль-Опытная станция» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. В прокуратуре Калужской области сообщили о начале проверки.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Грейт Воллом». Водитель ВАЗа и два пассажира этой машины погибли на месте.

Также травмы получили водитель и три пассажира «Грейт Волла». Они госпитализированы.

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