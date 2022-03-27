В Калуге четырехлетний мальчик выпал из окна на улице Ломоносова

В Калуге четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома на улице Ломоносова. В субботу, 26 марта, городская прокуратура сообщила о начале проверки.

Ребенка доставили в больницу.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, днем ребёнок находился в комнате и смотрел телевизор, когда его мама занималась делами на кухне, - прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета. - Окно в квартире было открыто в режиме проветривания. Облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал наружу.

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