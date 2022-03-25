В Калуге мать оставила троих детей в запертой квартире, они залезли на подоконник открытого окна

В четверг, 24 марта, в Калуге прохожие заметили на сквере Мира детей, сидящих на подоконнике открытого окна в многоквартирном доме. Они позвонили в дежурную часть. На место выехала инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в УМВД по Калужской области.

На месте выяснилось, что маленькие дети в запертой квартире находятся одни. Мать оставила их и ушла по своим делам.

Спасателям пришлось влезать в квартиру через окно.

По факту оставления детей без присмотра полиция проводит проверку.

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