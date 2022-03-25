В Калуге «Газель» развалилась на проезжей части улицы Циолковского

Днем в пятницу, 25 марта, на улице Циолковского в Калуге у грузовой «Газели» развалился кузов.

Автомобиль двигался со стороны улицы Большевиков. Кузов распался на части и упал на проезжую часть в районе перекрестка с улицей Большевиков.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Водитель и пассажир грузовика собрали все обломки, не оставив после себя мусора.

Кузов грузовика разлетелся на части.

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