В Калужской области два человека пострадали в вылетевшем в кювет «Мицубиси»

Как мы уже рассказывали, около 12:30 в четверг, 24 марта, в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщило управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансер» двигалась в сторону Москвы по трассе А130 и рядом с деревней Крисилино не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Различные травмы получила сама автомобилистка, а также ее 31-летний пассажир.

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