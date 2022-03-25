В Обнинске водитель «Мицубиси» сбил 11-летнего мальчика на переходе
Как мы уже рассказывали, днем 24 марта в Обнинске сбили пешехода. Подробности о происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 53-летний водитель «Мицубиси» сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавшего ребенка доставили в травмпункт Клинической больницы №8.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.