В Обнинске водитель «Мицубиси» сбил 11-летнего мальчика на переходе

Как мы уже рассказывали, днем 24 марта в Обнинске сбили пешехода. Подробности о происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 53-летний водитель «Мицубиси» сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшего ребенка доставили в травмпункт Клинической больницы №8.

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