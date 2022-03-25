В Калужской области УАЗ перевернулся после столкновения с «Жигулями»
Около 17:00 в четверг, 24 марта, ДТП произошло в Медынском районе. Первые подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на территории деревни Озерное столкнулись легковые автомобили УАЗ, ВАЗ и «Сузуки». После этого УАЗ вылетел в кювет и перевернулся.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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