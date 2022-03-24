В Калужской области водитель «Мицубиси» врезался в дерево
Около 12:30 в четверг, 24 марта, в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области
По предварительным данным, недалеко от деревни Крисилино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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