В Калужской области водитель «Мицубиси» врезался в дерево

Около 12:30 в четверг, 24 марта, в Спас-Деменском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области

По предварительным данным, недалеко от деревни Крисилино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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