В Калуге водитель «Фольксвагена» сбил 83-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 23 марта на улице Мичурина в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель фургона «Фольксваген Транспортер» около 20:00 с улицы Энгельса поворачивал налево на Мичурина и сбил 83-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшую доставили на скорой помощи в областную больницу в Анненках. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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