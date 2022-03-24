В Калужской области два человека госпитализированы после массового ДТП с автобусом

Как мы уже рассказывали, 23 марта массовое ДТП произошло на 103 километре трассы М3 «Украина». Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, в черте Обнинска 37-летний водитель «Ситроена» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный автомобиль «Мазда». А эта машина отлетела в автобус «Хендай».

В больницу с различными травмами доставлены водитель «Ситроена» и 43-летний водитель «Мазды».

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