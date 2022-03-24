В Калужской области «Рено Логан» сгорел из-за проблем с электропроводкой

Около 17:30 в среду, 23 марта, в поселке Воротынск Бабынинского района произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В садовом некоммерческом товариществе «Черемуха» загорелся припаркованный автомобиль «Рено Логан».

По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.

Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Никто из людей не пострадал.

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